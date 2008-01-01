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В Карелии морозы сменятся оттепелью

ИА "Метеоновости" / 13:00 Понедельник, 30 декабря



Атмосферные фронты атлантического циклона штурмуют северо-запад европейской России и основной удар примет на себя юго-восток и восток Карели, где идет очень сильный снег, порывы ветра достигают 15 м/с.



В последний день уходящего года в Карелии будет ненастным, пройдут довольно интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, местами поднимутся метели при порывистом ветре, в течение суток около ноля градусов.



1 января 2020 года, в тыловой части циклона, пройдет небольшой снег, температура понизится ночью до -8..-13, местами до -20, днем подморозит до -1..-6, в отдельных районах до -10 градусов. Но уже 2 января, теплый атмосферный фронт североатлантического циклона, принесет осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега и мокрого снега в Карелию и в течение суток температура повысится до оттепели, от -3 до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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