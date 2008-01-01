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Новости погоды
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На востоке Средиземноморья ненастная погода
ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 30 декабря

  Над востоком Средиземного моря располагается активный циклон, который накануне отметился сильным ветром, на Кипре и в Турции его порывы достигали 20 м/с, на Крите и в Греции и вовсе штормовой силы, 26-31 м/с соответственно.

При облачной погоде прошли сильные осадки, на Кипре за сутки выпало 19 мм, на Крите до 43, а местами налило и 60 мм. Но больше всего осадков досталось Греции, где в отдельных районах выпало более 100 мм.

В предстоящие сутки очередной циклон, на этот раз волновой, выходит на восток Средиземного моря, а значит, на улучшение погоды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
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