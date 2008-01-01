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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Вторник, 31 декабря



Последний день уходящего 2019 года подарит жителям Московского мега полиса не по сезону тёплую погоду. А активное влияние атлантического циклона сделает этот день более похожим на слякотную осень, где тяжёлые облачные системы будут снабжать Московскую землю небесной влагой (преимущественно в жидкой фазе).



По мнению столичных синоптиков, днём 31 декабря максимальная температура воздуха в Москве составит 1..3 градуса, по области -2..+3. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с.



А основным неблагоприятным фактором в этот день будет резкое падение атмосферного давления, которое окажется ниже нормы на 16 единиц. На колебания давления ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипотония, вегето-сосудистая дистония. У них возможны головные боли, боли в области сердца, головокружение. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать обострения опорно-двигательного аппарата, страдающих бронхо-легочными заболеваниями, и рост простудных заболеваний. Если позволяет самочувствие, то небольшие, дозированные прогулки на воздухе, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика, которые способствуют насыщению крови кислородом, нормализуют сосудистый тонус, улучшают общее состояние.



Специалисты рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Помогут прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой.



Геомагнитная обстановка 31 декабря преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /



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