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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:37 Вторник, 31 декабря

  Декабрь нынешнего года в столичном регионе поскупился и на морозы и на снега. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 6-7 градусов.

Но бывали годы, когда москвичи кутались в теплую одежду и старались без острой необходимости не выходить на улицу, в 1978 году 31 декабря в ранние утренние часы воздух остывал до -37.9 градуса и с тех пор холоднее в этот день не было ни разу.

До рекордно высоких значений, не смотря на положительную аномалию, 31 декабря максимальная температура достичь не сможет. Абсолютный максимум этих суток +5.1 градуса так и останется за 1925 годом.

Больше всего осадков в этот день выпало в 2001 году, 12 мм. В 1985 году ветер в столице усиливался в порывах до 20 м/с, а в ночные и ранние утренние часы 1978 года стелился густой туман.

Средняя высота снежного покрова на 31 декабря должна составлять 19 см. / meteonovosti.ru /
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