

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Камчатка - Новый год начнется снежными штормами

ИА "Метеоновости" / 10:08 Вторник, 31 декабря



В середине прошедшей недели Камчатка оказалась под ударом глубокого обширного циклона. Активный атмосферный вихрь обрушил на полуостров штормовой, в отдельных районах - ураганный ветер, сильные и продолжительные снегопады и метели. Дороги и населенные пункты Камчатского края основательно замело. Но не успели коммунальные службы и население перевести дух и оправиться от последствий снежной стихии, как на горизонте показался новый мощный циклон.



Он раскручивается в акватории Охотского моря. В среду, 31 декабря, центр атмосферного вихря будет находится в районе мыса Елизаветы - самой северной точки Сахалина. В новогоднюю ночь циклон начнет оказывать влияние на Соболевский и Усть-Большерецкий районы, а 1 января сильный снег и метель ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, а также на территорию Карякского округа. Ветер будет усиливаться до 15-20, на побережье до 25-30 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. В связи с резким потеплением местами возможно сильное налипание мокрого снега. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



