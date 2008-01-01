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С Новым Годом страна!

ИА "Метеоновости" / 10:55 Вторник, 31 декабря



погода будет отличаться значительными контрастами. Так, на Чукотке 2020 год начнется с сильных морозов, в континентальных районах они усилятся до -50 градусов, на побережье Берингова моря до -25 градусов. Осадков не ожидается, но сильный ветер на восточном побережье, до 18-23 м/с, поднимет метель.



В Камчатском крае погода - полная противоположность: сильные осадки и аномальное тепло, 1 января в Петропавловске-Камчатском температура близкая к нулю.



С непогоды начнется год и в южных районах Дальневосточного округа. В Хабаровском крае снег, на севере края - сильный, при ветре 17-22 м/с метель, днем -17..-22, на охотском побережье морозы слабее, -5..-10. Морозным день ожидается и на Сахалине, в Южно-Сахалинске -9:-11 градусов и снег от небольшого до умеренного.



В Приморье год начнется с погоды вполне соответствующей сезону, осадков не ожидается, а морозы в дневные часы от -8 до -10 градусов.



В Якутии первый день года очень суровым обещает быть в северной половине и аномально теплым на юго-востоке. В Якутске небольшой снег, -36..-38 градусов.



В Прибайкалье антициклональный характер погоды. Существенных осадков не ожидается и небольшие морозы, в Иркутске днем -6..-11 градусов.



Еще слабее морозы на юге Восточной Сибири. В Красноярске от -4 до -6, небольшой снег, усиление ветра до 12 м/с.



В южных районах Западной Сибири с началом года морозы отступят. В Омске к утру 1 января они ослабеют до -12..-14, а днем потеплеет до -3..-5 градусов.



Урал окажется в зоне атмосферных фронтов. Погода со снегом, метелями и усилением ветра. Днем в Екатеринбурге от -3 до -5 градусов.



В самой западной, Калининградской, области Новый Год придет с теплом. Осадков не ожидается, днем до 6 градусов.



В Крыму небольшой дождь, в Севастополе днем тоже до 6 тепла.



В Москве местами покружит небольшой снег и можно рассчитывать на слабые морозцы, от -1 до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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