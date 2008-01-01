Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
31 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Предновогодняя оттепель в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 31 декабря

  Не успели москвичи порадоваться долгожданному снегу, как он начал исчезать на глазах. В последние годы предновогодняя погода заметно смягчилась. За 50 лет в 13 годах 31 декабря температура воздуха была положительная, от 1 до 3 градусов. А осадки выпадали в смешанной фазе: в виде дождя и мокрого снега. В нынешнем столетии очень тепло в канун Нового Года было в 2003, 2011, 2013 и 2017 годах. А вот морозами год завершался крайне редко.

В этом году усилившиеся морозы (до -4:-5 градусов) в ночь на 30 декабря, уже к вечеру стали сдавать свои позиции, потеплело до -1. Под натиском тепла образовавшийся снежный покров, его высота на территории Москвы к утру 31 декабря составила от 2 до 4 см, начал быстро исчезать. И сегодня при температуре от 1 до 3 градусов тепла снег с московских улиц продолжит исчезать. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Ср.
1 янв.
0
Чт.
2 янв.
+1
Пт.
3 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Катима Мулило		 -50
Шелагонцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Аурангабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100