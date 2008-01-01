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Предновогодняя оттепель в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 31 декабря



Не успели москвичи порадоваться долгожданному снегу, как он начал исчезать на глазах. В последние годы предновогодняя погода заметно смягчилась. За 50 лет в 13 годах 31 декабря температура воздуха была положительная, от 1 до 3 градусов. А осадки выпадали в смешанной фазе: в виде дождя и мокрого снега. В нынешнем столетии очень тепло в канун Нового Года было в 2003, 2011, 2013 и 2017 годах. А вот морозами год завершался крайне редко.



В этом году усилившиеся морозы (до -4:-5 градусов) в ночь на 30 декабря, уже к вечеру стали сдавать свои позиции, потеплело до -1. Под натиском тепла образовавшийся снежный покров, его высота на территории Москвы к утру 31 декабря составила от 2 до 4 см, начал быстро исчезать. И сегодня при температуре от 1 до 3 градусов тепла снег с московских улиц продолжит исчезать. / meteonovosti.ru /



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