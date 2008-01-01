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На Полюсе температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:34 Вторник, 31 декабря



Полярная метеостанция Малые Кармакулы, расположенная на острове Южный в архипелаге Новая Земля (Архангельская область), является первой в России метеостанцией, на которой начали проводить регулярные наблюдения над погодой.



Погода декабря в районе этой метеостанции войдет в историю с аномальным теплом. А предпоследний день года и вовсе отметился рекордом. Максимальная температура воздуха преодолела нулевую отметку, повысившись до +0.3 градусов, и предыдущий рекорд со значением -0.1 градуса остался в 1972 году.



Аномально теплыми в полярных районах Архангельской области ожидаются и первые дни наступающего года. / meteonovosti.ru /



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