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Очередной циклон принес непогоду на северо-запад России

ИА "Метеоновости" / 11:50 Вторник, 31 декабря



Уходящий декабрь в этом году сполна получил океанское тепло. Его несут атлантические циклоны. Путь очередного вихря пролегал по Баренцеву морю и в минувшие сутки центр циклона кружил над Новой Землей. В зону непогоды попала вся территория Северо-Западного округа. В Мурманской области шли осадки в виде мокрого снега, отмечалось налипание мокрого снега (диаметр отложения до 29 мм). Сильные осадки в виде дождя и снега были в Архангельской области. В Ненецком автономном округе и Республике Коми при усилении ветра до 21-25 м/с бушевала продолжительная метель.



В Карелии сильный дождь с мокрым снегом добавил в декабрьскую копилку осадков до 20 мм. А в Ленинградской и Вологодской областях шел уже сильный дождь, выпало более 20 мм небесной влаги.



Циклон принес не только непогоду, но и сохранил аномально теплую погоду. В Выборге (Ленинградская область) был даже установлен новый суточный рекорд. Температура повысилась до +4.5 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 2013 года.



С аномально теплой погоды начнется и грядущий год. / meteonovosti.ru /



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