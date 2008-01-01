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Новости погоды
Очередной циклон принес непогоду на северо-запад России
ИА "Метеоновости" / 11:50 Вторник, 31 декабря
Уходящий декабрь в этом году сполна получил океанское тепло. Его несут атлантические циклоны. Путь очередного вихря пролегал по Баренцеву морю и в минувшие сутки центр циклона кружил над Новой Землей. В зону непогоды попала вся территория Северо-Западного округа. В Мурманской области шли осадки в виде мокрого снега, отмечалось налипание мокрого снега (диаметр отложения до 29 мм). Сильные осадки в виде дождя и снега были в Архангельской области. В Ненецком автономном округе и Республике Коми при усилении ветра до 21-25 м/с бушевала продолжительная метель.
В Карелии сильный дождь с мокрым снегом добавил в декабрьскую копилку осадков до 20 мм. А в Ленинградской и Вологодской областях шел уже сильный дождь, выпало более 20 мм небесной влаги.
Циклон принес не только непогоду, но и сохранил аномально теплую погоду. В Выборге (Ленинградская область) был даже установлен новый суточный рекорд. Температура повысилась до +4.5 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 2013 года.
С аномально теплой погоды начнется и грядущий год. / meteonovosti.ru /
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