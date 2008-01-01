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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 31 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,9..2,4 градуса; Северном 1,2..2,1 градуса, Северо-восточном 1,0..2,5 градуса, Восточном 1,7..2,1 градуса, Юго-восточном 1,4..2,3 градуса, Южном 0,9..2,2 градуса, Юго-Западном 0,5..1,5 градуса, Западном 0,5..1,7 градуса, Северо-западном 1,3..2,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,0..1,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,2..+1,0 градус. / meteonovosti.ru /
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Шелагонцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Аурангабад

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