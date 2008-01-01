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Самые обильные осадки России

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 31 декабря



В завершении 2019 года на территории России хозяйничали два активных циклонических вихря. Один из них, атлантический, принес сильные осадки в Северо-Западный округ, другой, заправлял погодой на востоке России. Именно в этих районах выпало рекордное количество осадков. Рекордсменами стали Онега (населенный пункт расположен в Архангельской области) и Аян, что на охотском побережье Хабаровского края.



В Онеге 30 декабря выпало 15 мм (предыдущий рекорд с количеством 14.2 мм отмечался в 2007 году). Такое же количество небесной влаги досталось и Аяну (предыдущий рекорд, 13.6 мм удерживался с 1999 года). / meteonovosti.ru /



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