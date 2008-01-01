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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:50 Среда, 1 января

  Предстоящим днем столичный регион в первой половине дня окажется под влиянием фронтальной зоны с северо-запада и далее с удалением холодного фронта на восток, погоду станет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной погоде ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5..0 градусов. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

Погода в столичном регионе в первый новогодний день по-прежнему будет теплой, с неустойчивыми метеопараметрами.

Метеозависимым людям, а также не реагирующим на внешние факторы, следует посвятить предстоящие праздничные дни активному отдыху, стараться больше бывать на воздухе. Прогулки в парках, участие в праздничных мероприятиях, позитивное настроение, это залог хорошего самочувствия и настроения.

Геомагнитная обстановка 1 января преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /
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