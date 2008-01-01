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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:22 Среда, 1 января

  Декабрь нынешнего года в столичном регионе поскупился и на морозы, и на снега. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 6-7 градусов.

Теплую эстафету он передал и центральному месяцу зимы - январю. В последние годы первоянварский день редко балует бодрящими морозами, а в 1973 году и вовсе удивил рекордным теплом. Максимальная температура повысилась до +4.2 градусов и стала самой высокой температурой для 1 января. А самая холодная Новогодняя ночь отмечалась в 1905 году, морозы усилились до -33.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

В 1995 году начало года отличилось сильными осадками, выпало 15.2 мм.

В прошлом году Новый Год был с морозцем: температура ночью -4.8, днем -1.8 градусов. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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