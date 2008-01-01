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Новости погоды
Первый день года встретил москвичей легким морозцем
ИА "Метеоновости" / 11:37 Среда, 1 января
В утренние часы наступившего года слегка подморозило. Температура воздуха в 11 часов повсеместно в столице была ниже нуля, и на опорной метеостанции города, ВДНХ, составила -0.2 градуса. В Подмосковье было еще холоднее, температура колебалась от -1 до -5 градусов. При переменной облачности осадков не отмечалось, но сохранялся порывистый северо-западный ветер, что усиливало дискомфорт в погоде, порывы местами достигали 12-15 м/с. Атмосферное давление начинает расти, но в утренние часы еще оставалось ниже нормы. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 61%. / meteonovosti.ru /
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