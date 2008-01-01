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Новости погоды
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На Дальний Восток Новый Год принес снегопады и метели
ИА "Метеоновости" / 12:39 Среда, 1 января

  Глубокий циклонический вихрь, раскрутившийся до больших высот, определял погоду в Новогоднюю Ночь и в первый день 2020 года в большинстве районов Дальнего Востока. Его центр располагался в Охотском море, вблизи Сахалина и побережья Хабаровского края и именно в этих районах погода была крайне неблагоприятной: снегопады, метели, штормовой ветер. Непогода распространилась на охотское побережье Магаданской области и южные районы Камчатского края, здесь снег местами был сильным, на юге Камчатки при температуре близкой к нулю шел мокрый снег, отмечалось налипание мокрого снега, порывы ветра достигали более 30 м/с, на крайнем юге 45-50 м/с.

Сегодня неблагоприятная погода в перечисленных выше районах сохранится.

2 января циклон начнет медленно заполняться. На побережье Хабаровского края и Магаданской области, а также на Сахалине погода немного улучшится, но в южной половине Камчатского края еще сохранится небольшой, местами умеренный снег, в Усть-Камчатском районе умеренный, местами сильный снег, налипание мокрого снега, ветер 18-23 м/с, на побережье 23-28 м/с, при усилении до 15 м/с - метель, гололедные явления. / meteonovosti.ru /
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