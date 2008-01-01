Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
1 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая холодная Новогодняя ночь - на Чукотке
ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 1 января

  В текущем зимнем сезоне зима не спешила на крайний северо-восток России. В Чукотском автономном округе первый зимний месяц оказался на 3-4 градуса выше нормы. В большинстве дней месяца температура воздуха частенько превышала средние многолетние значения на 6-8 градусов, а в начале второй декады превышение по отношению к норме составляло 13-15 градусов. И лишь в последней пятидневке месяца погода повернула на холода. Морозы усилились и даже на побережье Берингова моря, самом теплом месте округа, температура понижалась до -30:-35 градусов. Еще суровее морозы были в континентальных районах Чукотки.

Именно здесь в ночь на 1 января зарегистрированы самые низкие температуры в России. В континентальных районах Чукотского а.о. температура воздуха перешагнула пятидесятиградусную отметку, остановившись на -50.5. Среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 12 градусов.

Даже в российском полюсе холода подобные морозы не отмечались. В районе Оймякона в Новогоднюю ночь было -45.1 градуса, что на 8 градусов теплее обычных значений.

Суровые морозы на северо-востоке России отступать не собираются. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-3
Чт.
2 янв.
+2
Пт.
3 янв.
+2
Сб.
4 янв.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Итагуаи		 -48
Верхоянск

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Эрмосильо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100