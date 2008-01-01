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Самая холодная Новогодняя ночь - на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 1 января



В текущем зимнем сезоне зима не спешила на крайний северо-восток России. В Чукотском автономном округе первый зимний месяц оказался на 3-4 градуса выше нормы. В большинстве дней месяца температура воздуха частенько превышала средние многолетние значения на 6-8 градусов, а в начале второй декады превышение по отношению к норме составляло 13-15 градусов. И лишь в последней пятидневке месяца погода повернула на холода. Морозы усилились и даже на побережье Берингова моря, самом теплом месте округа, температура понижалась до -30:-35 градусов. Еще суровее морозы были в континентальных районах Чукотки.



Именно здесь в ночь на 1 января зарегистрированы самые низкие температуры в России. В континентальных районах Чукотского а.о. температура воздуха перешагнула пятидесятиградусную отметку, остановившись на -50.5. Среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 12 градусов.



Даже в российском полюсе холода подобные морозы не отмечались. В районе Оймякона в Новогоднюю ночь было -45.1 градуса, что на 8 градусов теплее обычных значений.



Суровые морозы на северо-востоке России отступать не собираются. / meteonovosti.ru /



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