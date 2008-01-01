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Декабрь в Москве не стал рекордсменом по теплу

ИА "Метеоновости" / 13:42 Среда, 1 января



Уже с первых дней первенец зимы в Москве заявил о себе теплой погодой. В течение всего месяца и до последних дней температура воздуха ежедневно превышала свои многолетние показатели. За весь месяц ни разу не отмечалась отрицательная аномалия температуры, а в отдельные дни третьей декады она превышала норму на 9-11 градусов. Но, даже несмотря на такое аномальное тепло, самым теплым декабрь 2019 года не стал. Средняя месячная температура в нем оказалась положительной, +0.8 градусов, что на 6.9 градусов выше нормы. До рекорда ему не хватило прилично. Самый теплый декабрь за весь ряд метеонаблюдений остался в 2006 году, когда средняя за месяц температура была +1.2 градуса, что на 7.3 градуса выше средних многолетних значений.



Положительная средняя месячная температура для декабря - редкость. Лишь в 1960 и 2015 годах в среднем за месяц она оказалась выше нуля (+0.2 градуса).



Таким образом, декабрь 2019 года, занял второе почетное место по теплу. / meteonovosti.ru /



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