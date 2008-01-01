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Новости погоды
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Норму по осадкам ушедший декабрь не выполнил
ИА "Метеоновости" / 14:21 Среда, 1 января

  Московский декабрь войдет в историю наблюдений не только с аномальным теплом, но и с дефицитом осадков. За весь месяц в копилке первенца зимы набралось лишь 31.2 мм небесной влаги, что составляет чуть больше половины от нормы, которая составляет 56 мм. В первой пятидневке месяца снег прикрыл московскую землю, даже образовался снежный покров высотой до 4 см, но под натиском тепла, он быстро сошел на нет и лишь в последние дни декабря вновь появился и опять ненадолго. На отсутствие снега в Москве сказывается и эффект большого города. В других областях Центрального федерального округа снег лежит, его высота колеблется от 2 до 10 см.

На европейской территории есть и полуметровые сугробы. Ими славится Республика Коми, Карелия и Пермский край. / meteonovosti.ru /
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