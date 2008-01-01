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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:49 Четверг, 2 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в столичном регионе сохранится теплой с небольшими колебаниями метеопараметров. Метеозависимым людям, а также не реагирующим на внешние факторы, следует посвятить предстоящие праздничные дни активному отдыху, стараться больше бывать на воздухе. Прогулки в парках, участие в праздничных мероприятиях, позитивное настроение, это залог хорошего самочувствия и настроения. / meteonovosti.ru /
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Кюсюр

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Тласкала-де-Хикотенкатль

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