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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:49 Четверг, 2 января
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.
Погода в столичном регионе сохранится теплой с небольшими колебаниями метеопараметров. Метеозависимым людям, а также не реагирующим на внешние факторы, следует посвятить предстоящие праздничные дни активному отдыху, стараться больше бывать на воздухе. Прогулки в парках, участие в праздничных мероприятиях, позитивное настроение, это залог хорошего самочувствия и настроения. / meteonovosti.ru /
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