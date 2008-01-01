

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 2 января



Январь 2020 года начал свое шествие по московской земле с легких морозцев. В течение всего дня температура воздуха сохраняла, хотя и небольшие, но все же отрицательные значения.



Сегодня максимальная температура в Москве ожидается близкой к нулю и до рекордов, как минимальных, так и максимальных значений ей будет далеко. Самый теплый второй день января отмечался в 2007 году. Максимальная температура повысилась до +3.6 градусов, установив тем самым суточный рекорд. А самая холодная ночь на 2 января наблюдалась очень давно, в 1905 год, под утро морозы окрепли до -32.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильным снегом отметился этот день в 1956 году, выпало 10.5 мм осадков.



В прошлом, 2019 году, 2 января в столице отмечались слабые морозы: ночью -3.0, днем -2.6 градусов. Шел снег, за сутки, пополнив копилку осадков на 6 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



