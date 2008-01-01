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На Чукотке сохранится штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 11:13 Четверг, 2 января



Континентальные районы Чукотского автономного округа находятся под присмотром антициклона, осадков практически нет, при малооблачной погоде морозы набирают силу. В ряде населенных пунктов воздух остывал до -40, местами до -48, а в Илирнее столбик термометра остановился у отметки -51 градус. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 6-8, а местами и на 10 градусов.



Восточной побережье оказалось в зоне штормовых ветров. Причиной тому противостояние антициклона и циклона, который располагается над Северной Америки, и накануне ветер усиливался до 23 м/с.



В предстоящие сутки побережье Берингова моря останется в зоне больших градиентов. На побережье Берингова пролива порывы ветра могут достигнуть 28-33 м/с, с низовой метелью. / meteonovosti.ru /



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