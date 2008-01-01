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В Москве небольшой морозец сменился оттепелью

ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 2 января



В ночь на второе января в Москве наблюдался небольшой морозец, на главной метеостанции - ВДНХ было -1.9, в районе МГУ и ТСХА -2 градуса, шел снег, и высота снежного покрова подросла на 1 см.



Но уже сегодня днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над Исландией.



С самого утра идет снег, мокрый снег, а кое-где и даже с моросью. Западный, умеренный ветер до 10 м/с, поставляет теплый воздух и в 10 часов утра температура повысилась до ноля градусов.



По прогнозу Метеобюро максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2, по области от +2 до -3 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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