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Новости погоды
Циклон бушует в прибрежных районах Дальнего Востока
ИА "Метеоновости" / 12:12 Четверг, 2 января
Циклон, который располагается над акваторией Охотского моря, накануне прошелся сильным снегом по Хабаровскому краю, Магаданской области и Камчатке, местами отмечалась продолжительная метель при штормовом ветре до 27 м/с.
Циклон вырос до больших высот, а потому задержится над акваторией Охотского моря еще на пару-тройку дней.
3 января на юге северных районов Хабаровского края снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, но и он лишь местами, ветер ослабеет до 17-22 м/с, сохранятся метели.
На охотском побережье Магаданской области в предстоящие сутки будут продолжаться снегопады, местами сильные, при ветре 17-22 м/с разыграются метели. В субботу, 4 января, снегопады ослабеют, но ветер усилится до 18-23 м/с, местами порывы могут достигать 25-30 м/с, с метелями. И Только в воскресенье можно рассчитывать на улучшение погоды: снег и ветер ослабеют.
А вот Камчатский край по 5 января включительно, по вине охотоморского циклона, будет находиться во власти сильных снегопадов, порывистых ветров и метелей. Сильные снегопады способствуют росту снежного покрова, особенно в горах, что в свою очередь, провоцирует лавиноопасность. / meteonovosti.ru /
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