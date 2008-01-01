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На юго-востоке Западной Сибири сыро, тепло и ветрено

ИА "Метеоновости" / 12:32 Четверг, 2 января



Накануне юго-восточные области Западной Сибири находились во власти атмосферного фронта, который и отметился сильными снегопадами в Омской, Новосибирской областях, количеством до 7 мм осадков, в Кемеровской области выпало до 10 мм.



Сегодня в течение дня циклон будет перемещаться к северо-востоку и 3 января окажется над Туруханским районом Красноярского края. Вслед за ним через юго-восточные области Западной Сибири протянется атмосферный фронт с волнами. От Новосибирска до Кемерово и Томска со снегом разной интенсивности и продолжительности, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, в Новосибирской до 21 м/с, отложение мокрого снега, местами поднимутся метели, на дорогах снежные заносы и температура повысится днем до 0..-5, в Кемеровской области до слабой оттепели, в Алтайском крае небольшой морозец -2..-7 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 6-8, а местами и немногим более градусов. / meteonovosti.ru /



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