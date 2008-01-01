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Новости погоды
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Рекордное тепло в Оренбургской области сменится морозом
ИА "Метеоновости" / 13:02 Четверг, 2 января

  Первый день нового, 2020 года, в Оренбургской области выдался очень теплый, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 7-8 градусов. Причиной тому обширный теплый сектор циклона. Но больше всего тепла перепало юго-востоку Оренбургской области, где среднесуточная температура превысила многолетние значения почти на 11 градусов. В населенном пункте Домбаровский 1 января температура повышалась до 0.7 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, предыдущий рекорд 0.2 градуса наблюдался 18 лет тому назад.

Сегодня велика вероятность того, что могут быть обновлены инструментальные наблюдения за погодой. Утром в Домбаровском было +1 градус, шел небольшой снег. Предыдущий рекорд температуры для 2 января составляет 0.4 градуса за 2002 год.

После полудня температура начала понижаться, и в 14 часов было -1 градус. 3 января в Оренбургской области днем ожидается -6..-11 градусов. / meteonovosti.ru /
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