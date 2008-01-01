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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:19 Пятница, 3 января

  Теплый атлантический воздух продолжает штурмовать столичный регион. Его принес мощный североатлантический циклон. Оставаясь в теплом секторе этого циклона, предстоящий день нового года окажется пасмурным. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

Погода по-прежнему неустойчива: то легкий морозец, то тепло, "скачки" атмосферного давления, сильный ветер и неустойчивый геомагнитный фон, что не самым лучшим образом влияет на самочувствие и настроение. У людей с хроническими недугами, у которых нарушены адаптационные механизмы, снижены функциональные резервы, имеются симптомы хронического переутомления и психологической дезадаптации, а таких, по данным врачей, более 75%, погодные колебания вызывают выраженные метеопатические реакции и ухудшение самочувствия. Лучший способ противостоять погодным аномалиям - это соблюдение рекомендаций своего лечащего врача и своевременно, а лучше накануне изменения погоды, принимать назначенные лекарства. / meteonovosti.ru /
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