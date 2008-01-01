Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
3 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 3 января

  Январь 2020 года продолжил традиции теплого декабря-2019. Накануне температура в Москве повысилась до положительных значений. Сегодня, 3 января, в теплом секторе циклона, станет еще теплее, 1..3, по области возможен небольшой морозец до -2 градусов и без существенных осадков.

Самая высокая температура 3 января была зафиксирована в 1992 году, +4.4 градуса, и, судя по всему, этот рекорд останется непревзойденным. Самая низкая температура -36.6 градуса наблюдалась в далеком, военном, 1942 году что и стало рекордом суточного минимума.

1970 год отличился большим количеством осадков, 13.6 мм при месячной норме 42 мм.

В прошлом, 2019 году, 3 января в Москве были небольшие морозцы: ночью -3, днем -1.4 градуса, шел снег, за сутки выпало 5 мм осадков. Высота снежного покрова составляла 28 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Пт.
3 янв.
+2
Сб.
4 янв.
+2
Вс.
5 янв.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Однадатта		 -44
Кюсюр

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100