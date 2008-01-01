

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 3 января



Январь 2020 года продолжил традиции теплого декабря-2019. Накануне температура в Москве повысилась до положительных значений. Сегодня, 3 января, в теплом секторе циклона, станет еще теплее, 1..3, по области возможен небольшой морозец до -2 градусов и без существенных осадков.



Самая высокая температура 3 января была зафиксирована в 1992 году, +4.4 градуса, и, судя по всему, этот рекорд останется непревзойденным. Самая низкая температура -36.6 градуса наблюдалась в далеком, военном, 1942 году что и стало рекордом суточного минимума.



1970 год отличился большим количеством осадков, 13.6 мм при месячной норме 42 мм.



В прошлом, 2019 году, 3 января в Москве были небольшие морозцы: ночью -3, днем -1.4 градуса, шел снег, за сутки выпало 5 мм осадков. Высота снежного покрова составляла 28 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



