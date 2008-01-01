Новости погоды
Юг Сибири присыпало снегом
ИА "Метеоновости" / 14:59 Пятница, 3 января
На юге Сибири синоптическая ситуация непростая. Регион оказался на границе антициклона, который определяет погоду в крайних южных районах, и циклона, захватившего центральные и северные районы Сибири. Внесли коррективы и атмосферные фронты. Именно с ними в минувший день, 2 января, и были связаны сильные снегопады и метели. В Хакасии выпал очень сильный снег, до 22 мм небесной влаги. Мела метель, а ветер в порывах усиливался до штормового, 27-29 м/с. Сугробы выросли еще на 25 см. В ближайшие дни в Хакасии ожидается ненастная и ветреная погода. Но, поскольку атмосферное давление в регионе растет, сильных осадков и резкого ветра не ожидается. / meteonovosti.ru /
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