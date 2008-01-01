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В Таджикистане снегопады продолжаются

ИА "Метеоновости" / 15:08 Пятница, 3 января



Обильные снегопады, обрушившиеся на Таджикистан 2 января, вызвали в горах сход лавин. Снегом засыпало трассу Душанбе-Айни. Пострадали несколько человек. Четырех из них засыпало, когда они находились в автомобиле, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время ведутся работы по расчистке завалов. Между тем, снегопады продолжаются, что может привести к сходу новых лавин.



По прогнозу синоптиков, 4 января в Таджикистане в долинах пройдут дожди, в горах ожидаются осадки в виде снега и дождя. В горах ночью морозно, -3..-8, днем около нуля градусов. Сохранится опасность схода лавин. / meteonovosti.ru /



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