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Ленинградскую область засыплет снегом

ИА "Метеоновости" / 15:20 Пятница, 3 января



Погодные условиях на северо-западе ЕТР начнут резко портиться. Регион окажется в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. 4 января пройдут осадки от небольших до умеренный, преобладающая температура воздуха около нуля градусов. 5 января станет немного прохладнее 0..-5 градусов, пройдет небольшой снег, в Ленинградской области местами порывы до 15-17 м/с. 6 января после прохождения холодного атмосферного фронта температура воздуха заметно понизится. Ночью -3..-8 градусов, днем -2..+3, на востоке Ленинградской области ночью -8..-13 градусов, днем -2..-7. Ночью местами небольшой и умеренный снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега, в Ленинградской области местами сильный снег, порывистый ветер, метель. / meteonovosti.ru /



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