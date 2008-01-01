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Сугробы на Камчатке выросли еще на полметра

ИА "Метеоновости" / 15:37 Пятница, 3 января



Циклонические вихри не оставляют в покое Камчатку. На этот раз здесь бушевал циклон, перебравшийся из Охотского моря. Активные атмосферные фронты заявили о себе сильным снегопадом, который начался во второй половине дня 2 января и продолжался утром 3 января. К 6 часам утра количество выпавших на юге Камчатского края осадков достигло 52 мм. При сильном порывистом ветре (до 22-25 м/с в порывах) мели метели. Снежный покров после столь сильного снегопада увеличивается на 50 см. Но жителей Камчатки этим не удивишь. На полуострове уже сейчас высота сугробов превышает 1 метр.



В ближайшие дни синоптическая ситуация изменится. Циклон переместится далее на восток, уступая место антициклону. Но на верхних уровнях сохраняется неустойчивость. Пройдет небольшой снег, на юге до умеренного, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха на юге +2..-3 градуса, при облачности -7..-12; в северной половине -3..-8, при облачности -12..-17, в Пенжинском районе -22..-27. / meteonovosti.ru /



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