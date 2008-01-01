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Новости погоды
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Рекордное тепло на северо-западе европейской России
ИА "Метеоновости" / 15:47 Пятница, 3 января

  Северо-Западный район в минувший день "грелся" в теплом секторе обширного атлантического циклона. Температура воздуха 2 января превышала привычные показатели не 7 и более градусов. Состоялись очередные температурные рекорды. Список рекордсменов: Паданы +2,8 градуса, ранее, в 1973 году, было +2,4 градуса. Старая Русса +5,2 градуса, Пушкинские Горы +4,8 градуса (предыдущие рекорды, 4,9 и 4,5 градуса соответственно, остались в 2007 году). Не так давно, в 2018 году, были обновлены рекорды в Сортавале, Выборге и Пскове. Но надолго они не задержались. В 2020 году снов пришлось обновлять климатический справочник. В Сортавале воздух прогрелся до 3,6 градуса, в Выборге термометры показали 4,3 градуса, во Пскове 5,8 градуса.

В ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, но по-прежнему останется выше климатической нормы. Возможно, что будут еще рекорды. / meteonovosti.ru /
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