

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло на северо-западе европейской России

ИА "Метеоновости" / 15:47 Пятница, 3 января



Северо-Западный район в минувший день "грелся" в теплом секторе обширного атлантического циклона. Температура воздуха 2 января превышала привычные показатели не 7 и более градусов. Состоялись очередные температурные рекорды. Список рекордсменов: Паданы +2,8 градуса, ранее, в 1973 году, было +2,4 градуса. Старая Русса +5,2 градуса, Пушкинские Горы +4,8 градуса (предыдущие рекорды, 4,9 и 4,5 градуса соответственно, остались в 2007 году). Не так давно, в 2018 году, были обновлены рекорды в Сортавале, Выборге и Пскове. Но надолго они не задержались. В 2020 году снов пришлось обновлять климатический справочник. В Сортавале воздух прогрелся до 3,6 градуса, в Выборге термометры показали 4,3 градуса, во Пскове 5,8 градуса.



В ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, но по-прежнему останется выше климатической нормы. Возможно, что будут еще рекорды. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



