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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:05 Суббота, 4 января



Теплый атлантический воздух продолжает штурмовать столичный регион. Его принес мощный североатлантический циклон. Под влиянием атмосферного фронта с северо-запада, предстоящий день нового года окажется пасмурным. Ожидается временами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градуса. Ветер юго-западный 6-11, местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление немного упадёт и в середине дня составит 737 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Не все, даже метеочувствительные люди, одинаково реагируют на погодные изменения. Многие адаптировались и нашли способы легче переносить такую не характерную и даже аномальную московскую зиму. Прежде всего, поддерживающие медикаментозные средства, растительные адаптогены и витаминные комплексы, более активное занятие спортом и закаливающими процедурами.



Для людей более подверженных влиянию погодных капризов, которые этой зимой характеризуются аномальными перепадами температуры, влажности, атмосферного давления, выраженным дефицитом кислорода в воздухе.



В группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что сосуды не справляются с чрезмерными внешними нагрузками, усиливаются спастические реакции, "скачет" артериальное давление, нарушается сердечный ритм, учащаются приступы стенокардии и мигрени, обострения при бронхо-легочных и суставных заболеваниях.



Стоит отметить, что все это провоцирует и появления психо-эмоциональных дискомфортных реакций, снижение умственной и физической активности, ухудшение настроения и др.



Приспособиться к таким, довольно не характерным, для московской зимы, погодным условиям, помогут соблюдение рекомендаций врача, всегда иметь при себе необходимые лекарства, поддерживать организм (курсовой прием растительных адаптогенов, поливитамнов), постараться найти время на прогулки и занятия спортом, чрезмерно не перегружая организм, избегать стрессовых и эмоциональных нагрузок.



Геомагнитная обстановка 4 января спокойная. / meteonovosti.ru /



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