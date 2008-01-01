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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:05 Суббота, 4 января
Январь - самый холодный месяц года, не спешит порадовать жителей столицы обильными снегопадами и морозами. Температура воздуха даже днем около нуля градусов, лишь по области подморозит до -4 градусов. А это выше привычных значений на целых 8 градусов.
Но рекорда тепла в этом году не будет. Максимальная температура, зафиксированная в столице, составила 5,6 градуса. Это было в 1992 году. А рекордно холодным 4 января было более ста лет назад, в 1894 году, когда под утро термометры показали -34,3 градуса.
Сильные осадки отмечались в 1971 году, когда выпало 12,6 мм небесной влаги при месячной норме 41мм.
В прошлом, 2019 году, погода была вполне зимней, ночью термометры показали -5,1 градуса, днем -3,5 градуса. Прошел сильный снег, после которого снежный покров вырос до 38 см. / meteonovosti.ru /
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