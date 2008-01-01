Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды тепла на Европейской территории России
ИА "Метеоновости" / 11:01 Суббота, 4 января

  Очередной атлантический циклон принес новые порции тепла на север и северо-запад Европейской России. В результате были обновлены рекорды тепла в ряде городов Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, а также в Карелии.

В Карелии теплее всего было в Сортавале, где днем температура повышалась до +4,6 градуса ( предыдущий рекорд +4,3 градуса отмечался в 1973 году).

В Архангельске, где днем 3 января максимальная температура воздуха составила +2,6 градуса, был "побит" рекорд 1975 года ( +2,2 градуса). Рекорды тепла 1975 года не устояли и в ряде городов Мурманской области. А в городе Тотьма Вологодской области, где температура повышалась до +1,7 градуса, не устоял рекорд 1890 года (+1,5 градуса)!

Но уже сегодня, в тылу того же циклона, там станет немного прохладнее. А путь теплого воздуха лежит за Урал. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Сб.
4 янв.
+1
Вс.
5 янв.
0
Пн.
6 янв.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гриффит		 -48
Екючю

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100