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Рекорды тепла на Европейской территории России

ИА "Метеоновости" / 11:01 Суббота, 4 января



Очередной атлантический циклон принес новые порции тепла на север и северо-запад Европейской России. В результате были обновлены рекорды тепла в ряде городов Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, а также в Карелии.



В Карелии теплее всего было в Сортавале, где днем температура повышалась до +4,6 градуса ( предыдущий рекорд +4,3 градуса отмечался в 1973 году).



В Архангельске, где днем 3 января максимальная температура воздуха составила +2,6 градуса, был "побит" рекорд 1975 года ( +2,2 градуса). Рекорды тепла 1975 года не устояли и в ряде городов Мурманской области. А в городе Тотьма Вологодской области, где температура повышалась до +1,7 градуса, не устоял рекорд 1890 года (+1,5 градуса)!



Но уже сегодня, в тылу того же циклона, там станет немного прохладнее. А путь теплого воздуха лежит за Урал. / meteonovosti.ru /



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