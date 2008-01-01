

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Теплая погода на территории России сохранится

ИА "Метеоновости" / 12:47 Суббота, 4 января



Большая часть территории России находится под влиянием обширного атлантического циклона, перемещающегося вдоль арктического побережья, а его атмосферные фронты добираются до центральных и даже южных районов не только Европейской России, но и Сибири, принося все новые порции теплого и влажного воздуха. И только дальневосточное побережье остается во власти "своих" циклонов, приносящих снег, метель, сильный порывистый ветер и не такой, как Атлантика, теплый воздух.



Практически на всей территории России положительная температурная аномалия. И только на востоке Чукотки температура ниже климатической нормы на 2-4 градуса, на побережье местами на 6-8 градусов. Наибольшие отклонения от средней суточной температуры в предстоящие сутки ожидаются на юге Ямало-ненецкого ао, где положительная аномалия температуры может достигать 12-16 градусов!



С начала года в некоторых городах не только Европейской России, но Сибири и Дальнего Востока уже обновились температурные рекорды. Вот и накануне, 3 января не устояли температурные рекорды в ряде городов Новосибирской, Омской области и красноярского края.



В Енисейске температура повышалась до +1,7 градуса ( предыдущий рекорд -0,4 градуса наблюдался в 1966 году). В городе Ачинск ( тоже красноярский край) днем было +1,6 градусов ( более чем на градус был перекрыт рекорд 2002 года). А в городе Сусуман магаданской области максимальная температура воздуха составила -8,9 градуса ( предыдущий рекорд -11,9 градусов отмечался в 1938 году).



Такая синоптическая ситуация сохранится над территорией нашей страны как минимум до конца первой декады текущего месяца. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и даже ниже ее.



Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от 12 до 16 градусов и более.



На Европейской территории России 6 января, после прохождения холодного атмосферного фронта, станет прохладнее, но в целом сохранится положительная аномалия температуры воздуха. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



