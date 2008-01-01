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Погода на севере и северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:38 Суббота, 4 января



Очередной циклон принес днем 3 и в ночь на 4 января на Кольский полуостров снегопады, метели, сильный порывистый ветер(местами до 23-26 м/с) и повышение температуры. В ряде городов Мурманской области были перекрыты абсолютные максимумы температуры. Влияние циклона будет сказываться и в предстоящие сутки. Уже в его тыловой части местами снег от небольшого до умеренного, порывы ветра до 15-20 м/сек и понижение температуры: ночью и днем 5 января -5,-10 градусов.



И в Карелии, где 3 января тоже в отдельных пунктах не устояли рекорды температуры, станет холоднее. Так 5 января в течение суток -3,-8, местами пройдет небольшой снег. А вот к 6 января уже другой циклон принесет снег и мокрый снег, повышение температуры до 0,-5 градусов, а к 7 января -3,+2 градуса.



Такая же температура ожидается в северо-западном районе 6-7 января, а 5 января еще 0,-5 градусов. Немного похолодает завтра в Архангельской области, где ночью и днем -1,-6 градусов. Но и там холод не задержится.



Уже сегодня циклон покинул побережье Мурманской области и уже к вечеру 4 января начнет портить погоду на побережье Ненецкого АО. В ночь на 5 января в автономном округе ожидается снег, сильная метель, порывы ветра до 23-28 м/с, на побережье местами до 28-33 м/с. Днем осадки и ветер начнут ослабевать, -2,-7, местами до -12 градусов.



До 0,-5 градусов понизится завтра температура в КОМИ и там не обойдется без осадков и порывистого ветра. / meteonovosti.ru /



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