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Новости погоды
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Небывалое тепло в Норвегии
ИА "Метеоновости" / 14:19 Суббота, 4 января

  Аномально теплая погода не только в России, но и у наших северных соседей. Так накануне на западе Норвегии в городе Ондалснес температура воздуха утром 2 января составила 18,6 градуса, а в городе Сундалсёра достигла 19 градусов. Как передает телеканал euronews , это самый теплый январский день в стране фьордов за всю историю наблюдений. Но тепло там не задержалось надолго. Так сегодня, 4 января, уже не выше +1,+2 градусов, пройдут осадки. 5 января в городе Ондалснес осадки и около 5 тепла; 6 и 7 января +7,+8 градусов. В городе Сундалсёра 5 и 6 января -1 градус, а 7 января температура повысится до +4 градусов. / meteonovosti.ru /
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