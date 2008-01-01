Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
5 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:18 Воскресенье, 5 января

  Предстоящим днём Московский регион останется по-прежнему во власти атлантического циклона - очередная барическая ложбина с расположенным в ней атмосферным (холодным) фронтом, после прохождения которого температурный фон немного понизится.

По мнению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 5 января ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер западного направления 3-8 м/с.

Атмосферное давление на пониженном фоне значительно подрастет. Из-за перепадов атмосферного давления неважно могут себя почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипотоников, так и гипертоников, а также тех, кто перенес инфаркт или инсульт, страдает вегето-сосудистой дистонией. Могут усилиться спастические реакции, нарушиться сердечный ритм, возможны обострения при бронхо-легочных и суставных заболеваниях.

Стоит отметить, что все это провоцирует и появления психо-эмоциональных дискомфортных реакций, снижение умственной и физической активности, ухудшение настроения.

Приспособиться к таким условиям сложно. Следует поддерживать организм поливитаминами, адаптогенами, находить время для прогулок и физкультуры, избегать стрессов.

Геомагнитная обстановка 5 января спокойная. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
0
Вс.
5 янв.
0
Пн.
6 янв.
-3
Вт.
7 янв.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -50
Екючю

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Парана

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100