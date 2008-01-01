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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Воскресенье, 5 января



Предстоящим днём Московский регион останется по-прежнему во власти атлантического циклона - очередная барическая ложбина с расположенным в ней атмосферным (холодным) фронтом, после прохождения которого температурный фон немного понизится.



По мнению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 5 января ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер западного направления 3-8 м/с.



Атмосферное давление на пониженном фоне значительно подрастет. Из-за перепадов атмосферного давления неважно могут себя почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипотоников, так и гипертоников, а также тех, кто перенес инфаркт или инсульт, страдает вегето-сосудистой дистонией. Могут усилиться спастические реакции, нарушиться сердечный ритм, возможны обострения при бронхо-легочных и суставных заболеваниях.



Стоит отметить, что все это провоцирует и появления психо-эмоциональных дискомфортных реакций, снижение умственной и физической активности, ухудшение настроения.



Приспособиться к таким условиям сложно. Следует поддерживать организм поливитаминами, адаптогенами, находить время для прогулок и физкультуры, избегать стрессов.



Геомагнитная обстановка 5 января спокойная. / meteonovosti.ru /



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