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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:10 Воскресенье, 5 января

  В столичном регионе сохраняется аномально теплая погода. И сегодня, 5 декабря дневная температура будет близка к 0 градусов. Положительная аномалия температуры сохранится в Москве, по крайней мере, до конца первой декады января. Несмотря на понижение температуры 6 и 7 января ее средние суточные значения на 4-5 градусов будут превышать климатическую норму. А днем 8 января температура вновь начнет повышаться. Самая же холодная ночь в Москве 5 января была в позапрошлом веке, в 1893 году. Морозы достигали -34,8 градусов. А самым теплым день был в прошлом веке, в 1949 году, когда температура повышалась до +4,0 градусов. Больше всего осадков выпало в 1886 году (9 мм).

В прошлом, 2019 году в Москве минимальная температура воздуха составило -5,2 градуса, а максимальная -4,1 градуса. Прошел небольшой снег, а высота сугробов составляла 38 см. / meteonovosti.ru /
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