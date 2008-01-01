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Сильные дожди в Индонезии не прекращаются

ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 5 января



31 декабря на Индонезию обрушились сильные проливные дожди с грозами, которые привели к наводнению и оползням. Стихия унесла уже более 50 человеческих жизней. По данным местных метеорологических служб, в столице Джакарта, расположенной на северо-западе острова Ява, таких дождей не было 160 лет: в канун Нового года здесь выпало 377 мм осадков за сутки. Эти показатели побили рекорды 24-летней давности. При практически 100% влажности и температуре воздуха достигающей 40 градусов жары, создается опасность перегрева и массового ухудшения самочувствия даже у местных жителей.



Сегодня, 5 января, грозовые дожди по -прежнему не ослабевают. В столице Индонезии с начало суток при умеренном ветре западной четверти уже выпало 47 мм осадков, а воздух раскалился до 41 градуса. И по прогнозам специалистов такая синоптическая ситуация будет сохраняться еще как минимум в течение недели. / meteonovosti.ru /



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