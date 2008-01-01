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Рождество спешит на северо-запад с легким морозцем

ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 5 января



Обширный мощный атлантический циклон во всей своей красе и силе продолжает активное нашествие на северные районы России. Северо-западные регионы первыми оказались приглашены на погодные качели, раскачиваемые сильным порывистым ветром, достигающим по силе до 15-18 м/с. С первых дней января в Поморье оттепели, слякоть и грязные каши из луж и снега на дорогах. За последние два дня аномальные превышения температуры от климатической нормы составляют 12-13 градусов. Такая ситуация вызывает острое опасения за снежный покров, который с начала месяца уже потерял около 9 см высоты и сейчас в столице Поморья он составляет 29 см, против 37 см на конец ушедшего года.



Но с воскресенья погода спешит приготовить жителям рождественский подарок. 5 января днем осадки почти прекратятся и температура начнет возвращаться в рамки, а для январского Архангельска это -12,7 градусов.



По прогнозам синоптиков 6 января в ночные часы температура воздуха понизиться до -13..-11 градусов, а днем еще и похолодает до -14. Промежуточный гребень повышенного атмосферного давления продержится и 7 января, сохраняя температуру в течение суток -10...-8 градусов и обережет местных жителей от осадков. Вот только удержаться надолго он не сможет и уже в ночь на среду, 8 января, Поморье вновь захватит атлантический вихрь, который снегом и порывистым южным ветром сметет всю зимнюю благодать, повысив температуру от -7..-5 ночью до 0:+2 днем. / meteonovosti.ru /



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