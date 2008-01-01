

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Краснодарском крае погода по сезону

ИА "Метеоновости" / 12:50 Воскресенье, 5 января



Высотная ложбина на южных курортах Краснодарского края формирует теплую и комфортную погоду. Временами принимающиеся дождь при слабом ветре, не могут испортить общей картины. Ведь температура воздуха здесь в течение всех суток меняется от 5 до 10 градусов тепла. И это вполне соответствует многолетней норме. Такой стабильной ситуации могут позавидовать многие регионы России. Теплый сектор циклона неспешно начнет отступать в более южные широты лишь после Рождества. Его место начнет заполнять собой западный антициклон, который не будет столь ласковым и теплым. С середины недели температурный фон начнет понижаться и в ночные часы по прогнозам уже не выше +1...+3 градусов. И осадки, осадки, осадки до конца рабочей недели / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



