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Новости погоды
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В Краснодарском крае погода по сезону
ИА "Метеоновости" / 12:50 Воскресенье, 5 января

  Высотная ложбина на южных курортах Краснодарского края формирует теплую и комфортную погоду. Временами принимающиеся дождь при слабом ветре, не могут испортить общей картины. Ведь температура воздуха здесь в течение всех суток меняется от 5 до 10 градусов тепла. И это вполне соответствует многолетней норме. Такой стабильной ситуации могут позавидовать многие регионы России. Теплый сектор циклона неспешно начнет отступать в более южные широты лишь после Рождества. Его место начнет заполнять собой западный антициклон, который не будет столь ласковым и теплым. С середины недели температурный фон начнет понижаться и в ночные часы по прогнозам уже не выше +1...+3 градусов. И осадки, осадки, осадки до конца рабочей недели / meteonovosti.ru /
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+39
Клонкарри		 -48
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комфортное место: Низамабад

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