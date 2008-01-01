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На западных рубежах вновь ветренно и дождливо

ИА "Метеоновости" / 14:01 Воскресенье, 5 января



Холодные фронты, промчавшись в минувшие субботний день по западным регионам России и ближайшим соседним государствам существенно пополнили копилку осадков. В частности в Калининграде за один лишь день, 4 января выпало 18% от месячной январской нормы осадков. Днем в воскресенье, осадки здесь прекратились, давление подросло и температурный фон воздуха стал соответствовать сезону.



Но это оказалось лишь затишьем перед новой бурей, которая, уже к вечеру 5 января ворвется с северо-западными потоками на территорию Прибалтики и Калининградской области. Порывистый юго-западный ветер будет превышать 15 м/с и дождь со снегом вновь испортят всем настроение. Циклон с активной Атлантики принесет теплый воздух и в понедельник, 6 января, в этих регионах в дневные часы до +5 тепла.



7 января, ветер немного поутихнет и будет уже не выше 10-12 м/с, температура сохранит свои +3..+5. Но осадки, прекратившиеся в дневные часы, начнут снова свою игру в ночь на среду и при резко усилившимся ветре до 18-20 м/с днем, 8 января, температура резко подрастет до +10 градусов.



Высота волн в Балтийском море при прохождении этого синоптического процесса прогнозируется от 3 до 5 метров.



Атлантические игры на этом не закончатся и жителям надо постараться запастись терпением и позитивом, чтобы не дать шанса плохому настроению испортить начавшийся новый год. / meteonovosti.ru /



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