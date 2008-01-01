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Ненастый вихрь ворвется в Турцию в ночь на понедельник

ИА "Метеоновости" / 14:45 Воскресенье, 5 января



Празднование Нового года в ряде регионов Турции было омрачено разгулом непогоды. При ливневом дожде и мощном ветре, достигавшем в порывах 15-20 м/с в Стамбуле сносило крыши с домов и выбивало окна, падение деревьев, вырываемых ветром с корнями привело к повреждению автомобилей. К счастью, все без человеческих жертв.



О таком разгуле стихии синоптики предупреждали заранее, а так же заявляли о том, что основное ухудшение погодных условий еще впереди. Связано это с прогнозируемыми сильными штормами на Мраморном и Эгейском морях.



Высотная циклоническая ложбина, подпитанная холодным арктическим вторжением с севера и жарким воздухом Аравийского полуострова, в приземном слое обусловила образование активного вихря, который, набирая обороты, начнет стремительно продвигаться на турецкие земли.



Непогода накроет страну уже в понедельник, 6 января. На востоке ожидаются сильные снегопады, на юге - проливные дожди.



На данный час в Стамбуле ветер южный 2 м/с, +10 градусов и без осадков.



Но уже в ближайшие часы погода начнет стремительно меняться. Начнется дождь, усилится ветер. Ночью его сила будет достигать 14-17 м/с, а уже днем в понедельник порыв будут достигать более 20 м/с. Осадки и ветер остудят воздух и до среды, 8 января, температура и ночью, и днем будет иметь ровный суточный ход при значениях +4..+6 градусов. / meteonovosti.ru /



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