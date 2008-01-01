Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
5 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ненастый вихрь ворвется в Турцию в ночь на понедельник
ИА "Метеоновости" / 14:45 Воскресенье, 5 января

  Празднование Нового года в ряде регионов Турции было омрачено разгулом непогоды. При ливневом дожде и мощном ветре, достигавшем в порывах 15-20 м/с в Стамбуле сносило крыши с домов и выбивало окна, падение деревьев, вырываемых ветром с корнями привело к повреждению автомобилей. К счастью, все без человеческих жертв.

О таком разгуле стихии синоптики предупреждали заранее, а так же заявляли о том, что основное ухудшение погодных условий еще впереди. Связано это с прогнозируемыми сильными штормами на Мраморном и Эгейском морях.

Высотная циклоническая ложбина, подпитанная холодным арктическим вторжением с севера и жарким воздухом Аравийского полуострова, в приземном слое обусловила образование активного вихря, который, набирая обороты, начнет стремительно продвигаться на турецкие земли.

Непогода накроет страну уже в понедельник, 6 января. На востоке ожидаются сильные снегопады, на юге - проливные дожди.

На данный час в Стамбуле ветер южный 2 м/с, +10 градусов и без осадков.

Но уже в ближайшие часы погода начнет стремительно меняться. Начнется дождь, усилится ветер. Ночью его сила будет достигать 14-17 м/с, а уже днем в понедельник порыв будут достигать более 20 м/с. Осадки и ветер остудят воздух и до среды, 8 января, температура и ночью, и днем будет иметь ровный суточный ход при значениях +4..+6 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
6 янв.
-3
Вт.
7 янв.
-1
Ср.
8 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Франсистаун		 -48
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бетул

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100