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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:41 Понедельник, 6 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -7..-2 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст. Относительная влажность около 85%.



Характер погоды в столичном регионе будет меняться: интенсивное падение атмосферного давления сменится не менее интенсивным его ростом, заметно понизится температура. Колебания атмосферного давления плохо переносят как гипертоники, так и гипотоники, лица страдающие другими сердечно-сосудистыми патологиями, в том спастическими реакциями, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма. Не исключены обострения и у лиц с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочными заболеваниями. Не прибавят настроения, а значит и не улучшит самочувствия хмурое небо и короткий световой день.



Однако не стоит забывать, что праздники продолжаются. Посвятите предстоящие выходные активному отдыху, старайтесь больше бывать на воздухе, ведь прогулки в парках, участие в праздничных мероприятиях создают позитивное настроение, а это залог хорошего самочувствия. И погода не станет вам помехой!



Геомагнитная обстановка 6 января преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /



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