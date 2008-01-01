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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 6 января



6 января в Москве выдалось богатым на неблагоприятные метеорологические явления.



В 1985 году при сильном порывистом, до 15 м/с, ветре, в столице разыгралась самая настоящая гроза, которую спровоцировал южный циклон. Еще в середине дня пошел снег при температуре -16 градусов. Уже к вечеру, около 21 часа по московскому времени, температура воздуха резко повысилась до 0 градусов и прогремела гроза! А к утру 7 января 1985 года температура вновь понизилась до -8..-10 градусов. Надо заметить, что зимние грозы - явление довольно редкое и повторяются они один раз в 5-10 лет в каждом зимнем месяце. Такие грозы называются снежными и случаются с ноября по март.



6 января 1975 года был зафиксирован и до сих пор не побит экстремум атмосферного давления для января. Его значение составляет 947,8 гПа. Можно с уверенностью сказать, что 2020 год так же не сможет обновить этот рекорд.



Рекордно низкое значение температуры -35.5 градусов останется за 1912 годом, как и, впрочем, и абсолютный максимум +3.6 градусов в 1973 году. / meteonovosti.ru /



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