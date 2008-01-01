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На юге Якутии побит рекорд тепла

ИА "Метеоновости" / 11:36 Понедельник, 6 января



Накануне, антициклон, уроженец Монголии, своим отрогом дотянулся до юга Якутии. С ветрами южных направлений сюда распространился теплый воздух, и 5 января среднесуточная температура превысила климатическую норму на 10-12, а местами и на 14 градусов.



Но больше всего тепла досталось населенному пункту Алдан, где средняя за сутки температура оказалась выше многолетних значений на 16!!! градусов. В результате был обновлен абсолютный максимум этого дня. Новый рекорд температуры для 5 января составляет -8.7 , что выше предыдущего на два с половиной градуса трехлетней давности. В предстоящие сутки на юге Якутии сохранится теплая погода, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 8-10, а местами и на 12 градусов. Максимальная температура ожидается -5..-10. А это значит, велика вероятность новых рекордных значений. Для 7 января абсолютный максимум -8.3 градуса зафиксирован в 1997 году. / meteonovosti.ru /



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