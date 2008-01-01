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Новости погоды
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Контрасты дальневосточной погоды
ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 6 января

  Накануне погода на Чукотке формировалась на фоне повышенного атмосферного давления. В условиях малооблачной погоды происходило интенсивное выхолаживание, и морозы в континентальных районах в течение суток усиливались до -33..-38, а местами и почти до -46 градусов. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 10-12 градусов. Рождество на Чукотке будет морозным, в течение суток около -25, при прояснениях до -37, в континентальной части до -48 градусов, на арктическом побережье ветер местами усилится в порывах 15-20 м/с.

На юге Дальнего Востока, в Бурятии, тоже царил антициклон, но благодаря ветрам южных направлений, сюда поступал очень теплый воздух, и среднесуточная температура не только приблизилась к своей климатической норме, но и оказалась заметно выше. В населенном пункте Багдарин, что находится в республике Бурятия, 5 января выдалось очень теплы, среднесуточная температура превысила многолетние значения почти на 12 градусов. Здесь был зафиксирован абсолютный максимум температуры для этого дня -6.3, что выше прежнего на 0.4 градуса двухлетней давности.

Сегодня южные ветры сменились северо-западными, которые и стали поставлять холодный воздух. В предстоящие сутки погода начнет возвращаться в свои привычные рамки, ночью в Бурятии -25..-30, местами -15..-20, в северных, центральных и юго-западных районах до -38 градусов, днем в основном -15..-20, в отдельных районах -6..-11, на севере -22..-27 градусов. / meteonovosti.ru /
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