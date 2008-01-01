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"Blake" направляется к штату Западная Австралия

ИА "Метеоновости" / 12:52 Понедельник, 6 января



В Индийском океане сформировался тропический циклон "Blake". 6 января на 9 часов по московскому времени он находился в районе с координатами 16.6 ю.ш. и 122.1 в.д., давление в центре 991 гПа, скорость ветра вблизи его центра составляет 75 километров в час.



Находится в 150 км к северу от города Брум штата Западная Австралия, продвигается на юго-восток со скоростью 12 километров в час, но вскоре изменит его на южное.



Тропический циклон усиливается и 7 января с ним в северной части штата Западная Австралии ожидают проливные дожди, и, как следствие, наводнения. / meteonovosti.ru /



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